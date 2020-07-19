"دينية النواب": لن نضيع حق الأزهر وشيخه وهو مظلة كل المؤسسات الدينية

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب إن الأزهر الشريف أمن قومي لمصر، وهو المظلة الأساسية لدار الإفتاء ووزارة الأوقاف وكل المؤسسات الدينية بمصر ولا يستطيع أحد الانتقاص من مكانته ولا حتى بكلمة صغيرة، وأنه لا يختلف اثنان على الحفاظ على قيمة الأزهر ومكانته وكقوة ناعمة لمصر.

وأضاف "العبد"، خلال مناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن دار الإفتاء المصرية صارت لها مكانة عالمية وعلى مستوى العالم الإسلامي، برئاسة المفتي وهو أمر يساعد الأزهر الشريف في عالميته.

وأكد "العبد" في كلمته بالجلسة أن مشروع قانون تنظيم دار الافتاء لم يمس حق الأزهر وكونه المظلة الأصلية والأساسية لكل المؤسسات الدينية وأن مشروع القانون يقر واقعا موجودا من سنوات سابقة ولا ينشئ واقعا جديدا.

وتابع قائلا: "لن نضيع حق الأزهر وشيخه ومكانته حتى لو بكلمة بسيطة فهو المؤسسة الكبرى والمظلة العظمى لكل المؤسسات الدينية في مصر".