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محمود مسلم

وزير خارجية نيجيريا يعلن إصابته بـ كورونا

كتب:

وكالات
07:16 م | الأحد 19 يوليو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

قال وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما، اليوم الأحد، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أول عضو في حكومة الرئيس محمد بخاري يصاب بالعدوى.

وقال الوزير في تغريدة على "تويتر" إنه خضع للفحوص الخاصة بالفيروس بعد إصابته بالتهاب في الحلق، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأوضح قائلا "لقد خضعت أمس لرابع فحص لمرض "كوفيد-19" بمجرد ظهور أول علامة على التهاب الحلق وللأسف جاءت نتيجته إيجابية هذه المرة".

وأضاف أونياما "إنني متجه إلى العزل في منشأة طبية".

جدير بالذكر أن وزير الخارجية النيجيري أجرى في الأيام القليلة الماضية عدة لقاءات في مكتبه، من بينهم سفيرا الجزائر والصومال في نيجيريا.

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