علام: نحرص على استقلال الأزهر ولا يمكن أن يشكك أحد في نوايانا

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن "الازهر الشريف هو هرم من أهرامات مصر بل هو هرم أول لمصر ونسعى أن يكون هرما راسخا ونعتز بانتمائنا له، وهذا تاج على رأسي".

وأضاف في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء: "نحن في حرص شديد على استقلال الأزهر الشريف ولا يمكن أن يشكك أحد في نوايانا، ولكن الإطار القانوني له شأن آخر والقانون يتعامل مع ما هو واقع بالفعل وفقا للائحة المنشورة في الوقائع المصرية 2007".

وتابع: "دار الإفتاء المصرية نشأت ونمت في حضن وزارة العدل والقضاء، وبينهما صلة في أحكام الإعدام وعندما تحال أحكام الإعدام وأوراق الدعوى أقول رأي الشرع والرأي الديني وليس رأي القانون ويكون الرأي من صلب الدين وبالتالي دار الإفتاء هي ذات طابع ديني".

وأكد المفتي أمام البرلمان أنه مستعد لتقديم أرشيف دار الإفتاء المصرية التي تؤكد أن الفتاوى متنوعة ولا تقتصر على الأفراد.

وشدد علام، على أن الفتوى تقوم في أساسها على الشرع ولا حرج في ذلك.

وعلق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن دار الإفتاء تقوم على شؤون الفتوى وفق للشريعة الإسلامية وهي هيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني وتتبع مجلس الوزراء.