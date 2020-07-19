"الحرب المناعية بدأت".. روشتة أطباء لتفادي إصابة متعافين كورونا مجددا

تتزايد نسبة المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولكن يظل لديهم تخوف من عودة الوباء إلى أجسادهم مرة أخرى، وهو ما تحدث عنه الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، حيث قال إن لشخص الذي أصيب وتعافى غير مؤمن بشكل كامل من الإصابة لأن أفضل الدراسات البحثية حول مناعة المتعافين تتحدث عن 3 أشهر مناعة من الإصابة مرة أخرى.

واستكمل "الحداد" حديثه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc"، قائلًا: "الفيروس ده حتى الآن مالهوش كتالوج ومنعرفش المناعة اللي أخدتها قد إيه".

الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة وعلم الفيروسات، علق على هذا الأمر قائلًا إنه لا شك أن الشخص الذي يتعافى من الإصابة بكورونا، تولد لديه أجسام مضادة للفيروس، قد تقيه شرور الإصابة به، ولكن هناك بعض الدراسات التي أكدت أن مناعة الإصابة من الوباء مجددًا قد تستمر لـ3 أشهر، ولا يوجد ما يؤكد استمرارها لأكثر من ذلك.

وأضاف "مصباح" لـ"الوطن"، أنه على المتعافي من كورونا أن يأخذ احتياطاته ولا يتصرف بشكل طبيعي، ويكون لديه نوع من الحرص، ويعي جيدا آثار كورونا بعيدة المدى، واللي تسبب التعب المستمر، وقلة مجهود الشخص، وهو ما تحدثت عنه الدراسات الأخيرة، بأنها أعراض ما بعد الشفاء من كورونا.

من جانبه، قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بطب القصر العيني، إن مصاب كورونا يجب عليه التعامل بحذر وعدم الاستناد على مناعته التي يكتسبها بعد تعافيه، لأن العلم لم يثبت مدى سريانها حتى الآن، وليعلم أن الحرب المناعية بدأت منذ تعافيه.

وأكد "سلامة" لـ"الوطن"، أن المتعافي يجب أن يداوم على ارتداء الكمامة ولا غنى عنها غسل اليدين باستمرار، وتطهيرهما بالكحول، مع الحفاظ على مسافة التباعد بينه وبين أفراد المجتمع اتقاءً لشرور العدوى، مع تجنب الأماكن المزدحمة، وتناول الأطعمة التي تدعم المناعة وتحافظ عليها، وذلك لحين اكتشاف دواء رادع للوباء.