بالتفصيل.. ضوابط توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالقرى والمدن

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للمواطنين، قواعد توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالقرى والمدن.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي قواعد توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالقرى والمدن، وفقا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

قواعد توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالقرى والمدن

ـ يتم تطبيق هذه القواعد على المنشآت السكنية المقامة في القرى بحد أقصى ألف متر من مصدر التغذية "المحول".

ـ عند تطبيق هذه القواعد يتم حساب مساحة البدروم ضمن مساحة الجزء السكنى من المنشأة، أما الجراج فيتم حساب مساحته منفصل وتحديد القدرة التصميمية له بنسبة 50 %من القدرة التصميمية المقررة للأغراض السكنية بشرط تعهد صاحب المنشأة بعدم تغيير نشاط الجراج .

ـ إذا كانت المساحة الكلية للمنشأة السكنية تقل عن مائة متر مربع ييتم حساب القدرة التصميمية لها على أساس نسبة المساحة الكلية إلى مائة متر مربع .

ـ في حالة طلب إضافة مصدر احتياطي للتغذية الكهربائية للمنشأة السكنية ييتم حساب تكلفة المصدر الاحتياطي بالتكلفة الفعلية.

ـ لا يجوز توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية لعدد ادوار اقل من الادوار المقامة فعلياً والمطابقة للرخصة .

ـ لا يجوز لطالب الخدمة القيام بتوريد وتركيب مهمات التوصيلة الرئيسية بنفسه، بل يجب أن يتم ذلك عن طريق الشركة وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

ـ يجب عدم ضم أو إضافة مقايسة التوصيلات الفرعية، توصيلات العدادات أو العامود الصاعد( إلى مقايسة التوصيلة الرئيسية، ويتم إعداد مقايسة مستقلة لها.

ـ يتم المحاسبة على قدرات المصاعد و لمبات المياه المطلوبة للمنشأة طبقاً للقدرات المقررة لها بهذه القواعد .

ـ يتم المحاسبة على تكلفة توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية التي تقيمها الوحدات المحلية وبالتقسيمات المعتمدة بالتكلفة الفعلية.

ـ يتم تطبيق هذه القواعد على دور العبادة )مساجد، كنائس، وتعامل عند تحديد القدرة التصميمية لها معاملة الوحدات السكنية بالنسبة للجزء المخصص للعبادة ، أما الوحدات الملحقية بدور العبادة، قاعة مناسبات، مركز طبي، مركز تعليمي، مركز رياضي، فيتم تحديد القدرة التصميمية لها على أساس القدرة المقررة للوحدات التجارية بالمنشآت السكنية.

ـ يتم تطبيق هذه القواعد على المدارس الحكومية في القرى والمدن ، ويراعى بالنسبة للمدارس الحكومية الواقعة بالمدن التابعة لشركات شمال القاهرة، جنوب القاهرة والاسكندرية معاملتها بالقدرات التصميمية المقررة بالأحياء الشعبية ، أما المدارس غير الحكومية فيطبق عليها قواعد توصيل التغذية الكهربائية للمشروعات الاستثمارية.

ـ ف حالة طلب توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية بقدرة اكبر من 500 كيلو وات يتحمل طالب الخدمة بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية بواقع 250 جنييه لكل كيلو فولت أمبير بالإضافة إلى قيمة توريد وتركيب مهمات غرفة المحولات المخصصة للمنشأة، المحولات ولوحات التوزيع اللازمة للجهدين المتوسط والمنخفض، وفى حالة طلب المشترك تكبير المحول الخاص به بسبب التعلية يلتزم المشترك بسداد مقايسة بقيمة فرق تكبير المحول .

ـ يتم تطبيق هذه القواعد على المنشآت السكنية التي بها وحدات إدارية، مكاتب، عيادات، وتعامل الوحدات الادارية بهذه المنشآت بالقدرات التصميمية المقررة للمحالات التجارية،

أما بالنسبة للمنشآت الادارية بالكامل فيطبق عليها قواعد توصيل التغذية الكهربائية للمشروعات الاستثمارية.

ـ يتم حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية لأكشاك منافذ البيع الموجودة بالشوارع بالقواعد المقررة للمحالات التجارية بالمنشآت السكنية.

ـ يتم إلزام طالب الخدمة بتركيب محول جاف إذا كانت القدرة التصميمية للمنشاة السكنية اكبر من 1000 كيلو فولت أمبير .

ـ يتم عرض الحالات الخاصة التي لم تتضمن القواعد الجديدة والايضاحات المكملة لها، أسلوب معالجتها على رئيس مجلس الادارة لتقرير ما يلزم بشأنها.

يأتي ذلك في إطار متابعة تطبيق قواعد توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشئات السكنية في القرى والمدن، على مستوى جميع شركات التوزيع والسارية اعتبارا 1/1/2007 ، وما واجهته بعض الشركات من تباين تعاملات شركات التوزيع معها، وحرصا على توحيد التعامل مع هذه الحالات تم إعداد بعض الإيضاحات المكملة لهذه القواعد التي يجب على شركات التوزيع الالتزام بها.