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شوقي عن خطة العام الجديد: من كي جي 1 لحد 3 ابتدائي لازم يحضروا كل يوم

شوقي: الوزارة ستضطر لاستخدام نموذج من التعليم المدمج

كتب:

محمود البدوي
11:33 م | الأحد 19 يوليو 2020
الدكتور طارق شوقي .. وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي .. وزير التربية والتعليم

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ملامح السنة الجديدة في منظومة التعليم، فذكر أنها محور حديث العالم، "عندنا واحنا بنصمم شكل العام الدراسي الجديد لم يتبلور بعد بالكامل، بس فيه أدوات كثيرة جدا هنستخدمها".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن الوزارة ستضطر لاستخدام نموذج من التعليم المدمج، "اللي هو فيه جزء وجهًا لوجه وفيه جزء لاستخدام التعليم عن بعد، وده لا ينطبق على كل الاعمار".

وتابع : "من كي جي 1 لحد 3 ابتدائي لازم يحضروا كل يوم، لأنهم في حاجة إلى التعامل مع المدرس، ولا يجب التعليم عن بعد مع هذه السنوات".

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