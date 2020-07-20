ظروف طارئة فرضت وجودهم.. 3 وزراء بحكومة مدبولي حلفوا اليمين بمفردهم

اتسمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتعديلات الأحادية والتي جاء آخرها صباح أمس، حيث شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أداء حلف اليمين للواء محمد مرسي وزيرا للدولة للإنتاج الحربي، وفقًا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

رحيل الفريق العصار أتى بـ"مرسي" على رأس وزارة الإنتاج الحربي

مجلس النواب وافق على التعديل الوزاري المحدود بتعين اللواء مهندس محمد أحمد مرسي خلف الله وزير الدولة للإنتاج الحربي خلفا للفريق الراحل محمد العصار، والذي وافته المنية في 6 يوليو.

ترأس "مرسي" لوزارة الإنتاج الحربي لم يكن الأول من نوعه، بل سبقه حالات أخرى، جاءت منفردة دون تعديل وزاري.

الفريق كامل الوزير جاء في تعديل أحادي بعد إقالة وزير النقل

عقب حادث محطة مصر، الذي سقط فيه عدد من الضحايا نتيجة اصطدام جرار بصدادات الرصيف 6 بسبب السرعة الفائقة، تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، باستقالته، للدكتور مصطفى مدبولى، وقبل رئيس الوزراء الاستقالة.

وأعلن السيسي ترشيحه لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، وزيرًا للنقل، وكان رده: "أنا تحت رِجل مصر في أي وقت"، وتأخر الإعلان لضرورة موافقة مجلس النواب على الوزير الجديد لأنه كان في إجازة، ثم لاحقا أقر البرلمان بتعيين كامل الوزير في منصبه الجديد.

جمع مدبولي بين رئاسة الحكومة والإسكان أتى بالجزار في تعديل منفرد

في فبراير 2019، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أداء عاصم الجزار اليمين الدستورية وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلفًا للدكتور مصطفى مدبولي.

في 14 يناير 2018 بأغلبية أعضائه، على تعيين الجزار نائباً لوزير الإسكان في حكومة مدبولي، الذي كان يتولى مسؤولية رئاسة الوزارة بجانب كونه رئيسًا للوزراء، قبل أن يوافق البرلمان على تعيين "الجزار" وزيرًا في العام التالي.