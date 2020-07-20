صبحي: دخل المعلم والباحث لا يصح.. وفيه أطباء بيكسبوا أكتر من الفنانين

طالب الفنان محمد صبحي، الطبيب والباحث العلمي والمعلم ألا ينظروا بفئوية أو بطبقية، موضحا "فيه فنان ممكن يكسب أكتر من الطبيب وممكن طبيب يكسب أكتر من فنان".

وأكد "صبحي"، خلال لقاء خاص من مسرحه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن المقابل الذي يحصل عليه المعلم والباحث العلمي، لا يصح وأننا لا نضع الباحث العلمي في مكانته الصحيحة متسائلًا: "هل بنساعده بإمكانيات عشان نطور البحث بتاعه" مستطردًا: "احنا متأخرين في ده" مطالبًا المواطنين بالتنافس فيما بينهم لخدمة وإفادة الوطن.

وشدد على أهمية رسالة الفن مضيفًا: "الناس بتقول كفاية على الفن أنه بيرفه عن الناس وبيبسطهم وأنا آسف لأن أنا مش مرفهاتي لا مؤخذة يعني أنا فنان والفن متعة والفن اللي بتقدمه لازم يحقق المتعة البصرية والسمعية والوجدانية والذهنية وكمان تبني إنسان".

وتسائل صبحي: "انتي عايزة تبني انسان بإيه؟؟ بخطب؟؟ أو أننا نبني إنسان بأننا نقعد نتكلم في الإعلام ..أبدًا" مضيفًا: "وعشان تبني إنسان أنت بتقدم له فن".