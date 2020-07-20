مصدر: تعديل أسعار تذاكر القطارات بعد تشغيل الجرارات الجديدة

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن أنّه سيتم إجراء تعديلات على تعريفة القطارات بجميع أنواعها قريبا، بعد دخول العربات الروسية والجرارات الأمريكية الجديدة الخدمة، مشيرا إلى أنّ وزارة النقل والممثلة في الهيئة، تنفذ مشروعات تحديث البنية التحتية بخطة شاملة بتكلفة إجمالية 150 مليار جنيه.

وأوضح المصدر أنّ الخطة تشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات، ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، ورفع كفاءة وتحسين المحطات وإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنّه جرى إعداد مقترحات لزيادة أسعار تذاكر القطارات ولم يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، حتى الآن، مشيرا إلى أنّه لن تتم زيادة أسعار تذاكر القطارات إلا بعد تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، إضافة إلى دخول العربات الروسية والجرارات الأمريكية الجديدية الخدمة.

وأوضح أنّ تكلفة الجرارات الجديدة 298 مليون دولار، وهناك بعض القطارات ما زالت تذكرتها بـ"جنيه ونص"، موضحا أنّ القطارات بجميع أنواعها تعتبر أرخص وسيلة مواصلات في مصر، قائلا: "عقب تحريك سعر المواد البترولية زادت جميع أسعار تذاكر المواصلات، عدا القطارات، وتحملت الهيئة خسائر فادحة لتخفف عن كاهل المواطن".

ولفت إلى أنّ صفقة العربات الروسية الجديدة هي الأضخم والأكبر في تاريخ السكة الحديد والبالغة 1300 عربة، بتكلفة إجمالية مليار و16 مليون و50 ألف يورو.