عريقات يطلع القنصل اليوناني على آخر تطورات القضية الفلسطينية

أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، القنصل اليوناني العام كريستوس سفيانوبولس، على آخر المستجدات السياسية والميدانية في فلسطين.

وأوضحت منظمة التحرير في بيان، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم، أنّ عريقات أطلع السفير أيضا على مخطط الضم الإسرائيلي لأراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، كما تناول اللقاء العديد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، جدد سفيانوبولس، خلال اللقاء، التأكيد على موقف بلاده المستند للقانون الدولي، بإنهاء احتلال فلسطين، وإقامة دولتين على حدود الرابع من يونيو للعام 1967، ورفض مخطط الضم.