سحب القطار المعطل في الخط الثاني لمترو الأنفاق

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أنّه جار سحب القطار المعطل بمحطة جامعة القاهرة في اتجاه المنيب بالخط الثاني للمترو، لعودة حركة القطارات لطبيعتها، مشيرة إلى لانتشار فرق الصيانة والطوارئ على أرصفة المحطات لإصلاح الأعطال المفاجئة.

وشهدت العديد من محطات الخط الثاني، وبينها المنيب والجيزة وفيصل وجامعة القاهرة والبحوث والدقي والسادات زحاما شديدا من قبل المواطنين، نتيجة العطل الفني المفاجئ لأحد القطارات إلى نحو 45 دقيقة.