 عصابة تخطف تاجر مجوهرات وتساوم زوجته على كمية مشغولات ذهبية 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بتلقيها إتصال هاتفى وأخبرها خلاله المتصل بإختطاف زوجها (صاحب محل مشغولات ذهبية - مقيم بذات عنوان المبلغة) وساومها لإحضار كمية من المشغولات الذهبية من المحل الخاص بزوجها نظير إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن عقب إنتهاء المجنى عليه من عمله وتوجهه لإستقلال السيارة ملكه بمنطقة الدراسة، قام مجموعة من الأشخاص بإصطحابه كرهاً عنه داخل سيارة أخرى ولاذوا بالفرار.. حيث تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وأن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من 5 أشخاص (صاحب ورشة تصنيع ذهب، 3 عاملين، عاملة كوافير).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأقر المتهم الأول بأنه نظراً لعمله بذات المنطقة عمل المجنى عليه وعلمه بثرائه خطط لإختطافه ومساومة أهليته نظير إطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين حيث تربص بالمجنى عليه داخل الجراج محل الواقعة، وفور وصوله لإستقلال سيارته قام بالإشتراك مع العاملين الثلاثة بشل حركته وإصطحابه داخل السيارة المشار إليها كرهاً عنه، ثم قاموا بإحتجازه داخل شقة "مستأجرة"، ومساومة زوجته على النحو المشار إليه.

بمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، وتم بإرشادهم العثور على المجنى عليه داخل الشقة المشار إليها، وتم تحريره كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.