وزير فرنسي: الحكومة ستتولى ترميم كاتدرائية نانت بعد اندلاع الحريق بها

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم، إن الدولة ستتولى ترميم كاتدرائية "سان بيير وسان بول" التي ترجع إلى القرن الخامس عشر بمدينة "نانت" غربي فرنسا بعد اندلاع حريق بها تسبب في تدمير النوافذ الزجاجية الملونة وآلة العزف الكنسي الرئيسية.

وأضاف لومير، أنه واجب على الدولة ترميم الكاتدرائية لأنها من ممتلكاتها ومن ثقافتها أيضا، وفقا لما ذكره راديو "فرنسا الدولي".

وألغى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أمس الأحد تحركاته المخطط لها لكي يتوجه إلى موقع حادث احتراق كاتدرائية نانت التاريخية. يأتي هذا الحادث بعد مرور عام واحد فقط على حريق مدمر شب في كاتدرائية "نوتردام" في العاصمة الفرنسية باريس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكان تلفزيون "إل.سي.إي" الفرنسي، أعلن أن السلطات ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 39 عاما على صلة بحريق في كاتدرائية مدينة نانت بغرب فرنسا أدى لتحطم زجاج نوافذها الملون ودمر آلة العزف الكنسي الرئيسية في المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر.

ونقل التلفزيون عن المدعي العام بيير سين قوله إن الرجل لاجئ رواندي يعمل متطوعا في الكاتدرائية وكان مسؤولا عن إغلاق المبنى مساء الجمعة الماضية، موضحا أن الرجل محتجز لتوضيح تناقضات حول مواعيد عمله، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وكان المدعي العام، ذكر في وقت سابق، أن ثلاثة حرائق اندلعت في الموقع وأنه لم تكن هناك علامات على اقتحامه، وقالت السلطات إنها فتحت تحقيقا في الحادث الذي يشتبه بأنه كان متعمدا.

واندلعت النيران داخل الكاتدرائية صباح أمس الأول السبت وتصاعدت ألسنة ضخمة من اللهب داخل المبنى قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق وإخماده تماما بعد الظهر.