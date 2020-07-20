صادرات اليابان تسجل أكبر تراجع منذ 10 سنوات بسبب تداعيات كورونا

تراجعت صادرات اليابان في النصف الأول من عام 2020 بنسبة 15.4% عن العام السابق، مسجلة أكبر انخفاض على أساس نصف سنوي في أكثر من 10 سنوات في ضوء تداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" وتأثيره الشديد على معدل الطلب الخارجي على السيارات والسلع الصناعية الأخرى، وفق ما أظهرته البيانات الحكومية اليابانية، اليوم.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن خبراء الاقتصاد يتوقعون تباطؤ حدة انخفاض الصادرات في النصف الثاني من العام، مع تراجع تأثير تفشي الفيروس تدريجيا في ظل إعادة فتح العديد من البلدان لاقتصاداتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز وإنعاش الطلب الضعيف.

ووفقا لتقرير أولي من وزارة المالية اليابانية، تراجعت الصادرات في الفترة من يناير إلى يونيو إلى32.26 تريليون ين "300 مليار دولار"، مسجلة بذلك أكبر انخفاض على أساس نصف سنوي منذ التراجع الذي سجلته صادرات اليابان بنسبة 22.8 % في النصف الثاني من عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

ويعكس الانخفاض الحاد تراجعات في صادرات اليابان بنسبة 30.9%، وهو أكبر انخفاض منذ ذلك الذي سجلته اليابان في النصف الثاني من عام 2009 والذي بلغ 34.4%.

وانخفضت صادرات قطع غيار السيارات أيضا بنسبة 29%، وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا في تجارة السلع يبلغ2.24 تريليون ين في فترة الستة أشهر الماضية، وهو الأكبر منذ النصف الأخير من عام 2014 عندما بلغ العجز آنذاك 5.19 تريليون ين.

وانخفضت الواردات أيضا بنسبة 11.6% مقارنة بالعام السابق إلى 34.60 تريليون ين، وهو أكبر انخفاض منذ انخفاض النصف الثاني من عام 2016، مما يعكس انخفاضا في الطلب المحلي في ظل حالة الطوارئ على الصعيد الوطني؛ لوقف انتشار الفيروس لمدة شهر تقريبا منذ منتصف أبريل الماضي.

كما انخفضت كل من صادرات وواردات اليابان للسنة الثالثة على التوالي، فيما قال مسؤول بوزارة المالية اليابانية، في مؤتمر صحفي: "سنواصل مراقبة الموقف عن كثب"، في إشارة إلى تأثير تفشي الفيروس.