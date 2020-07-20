"سلامتك يا أبو فهد".. تمنيات بالشفاء للملك سلمان بعد نقله إلى المستشفى

أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانًا بشأن صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات بعد إصابته بالتهاب في المرارة.

وذكر الديوان الملكي، في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دخل أمس الاثنين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".

وعقب الإعلان عن نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المستشفى، تصدر "سلامتك يا أبوفهد" قائمة الأكثر تدوينًا عبر موقع "تويتر" فى السعودية.

وعقب الإعلان انهالت التدوينات على تويتر بالدعاء بالشفاء العاجل للملك سلمان، وقال حساب يحمل اسم صالح الشيخي: اللهم اشفى خادم الحرمين شفاء لا يغادر سقما سلامتك يا أبو فهد.

وغردت مواطنة سعودية: "اللهم احفظ قائدنا ووالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وأطل في عمره والبسه ثوب الصحة والعافية اللهم اكرمه بلطفك واحرسه بعينك التي لاتنام.. #سلامتك_يا_ابوفهد وخطاك السوء وماتشوف شر يارب".

فيما قال نجم المنتخب السعودي السابق، سامي الجابر "نسأل الله ان يعظم لك الاجر و يكتب لك الصحة والعافية".

وغرد نادي الشباب السعودي على حسابه الرسمي، "حفظ الله قائدنا خادم الحرمين الشريفين .. نسأل الله أن يطيل بعمره ويلبسه لباس الصحة والعافية".