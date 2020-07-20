حملة مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالحسينية

شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالشرقية، حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات لمباني مخالفة بالطوب الأبيض وتم مساواتها حتى منسوب سطح الأرض وتسليم الأرض إلى الجمعية الزراعية للحفاظ عليها من التعديات مره أخرى تأكيدا على عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن تضرب بقوة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددا على رؤساء المراكز تكثيف اللجان الميدانية لرصد أي محاولات للبناء المخالف بدون تراخيص قانونية أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد وفرض هيبة الدولة على أراضيها وسيادة القانون على الجميع .