بعد صفر الإصابة.. مستشفى مطاي العام يستقبل 4 حالات كورونا جديدة

استقبلت مستشفى مطاي العام في شمال محافظة المنيا، 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك عقب مرور 48 ساعة على تسجيل صفر إصابات، إذ لم تستقبل المستشفى منذ تخصيصها لحالات الاشتباه بكورونا أي حالات على مدار 24 ساعة.

في نفس السياق، قررت المستشفى اليوم، خروج 2 من المتعافين من فيروس كورونا وهما مسنين عمرهما يتجاوز الـ70 عاما، وذلك بعد تحول نتائج عيناتهم من الإيجابية للسلبية.

كانت مستشفى مطاي العام، أعلنت السبت الماضي، عدم استقبال أي حالات جديدة مصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة.

وشهدت المستشفى، مطلع يوليو الجاري، تعافي وخروج أكبر معمرة، تدعى الحاجة نبوية محمد من مركز العدوة، وعمرها 107 أعوام، وتم حجزها بالمستشفى يوم 25 يونيو، وتماثلت للشفاء وخرجت يوم 6 يوليو.

وخصصت المنيا 14 مستشفى لاستقبال حالات المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، هي: مطاي المركزي، بنى مزار، العدوة، مغاغة، الفكرية المركزي، الصدر بمدينة المنيا، ملوى، الحميات بالمنيا، ومغاغة، والعدوة، وديرمواس إلى جانب مستشفى المبرة، وجراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط.