حفلة رقص بالسنج.. قصة مقتل شاب في فرح بالسيدة عائشة

رقص بالسنج والمطاوي داخل فرح في السيدة عائشة تسبب في مقتل الشاب عادل حمدي بعدة طعنات قاتلة، على يد 3 شباب خلال معاتبتهم على إصابتهم شقيقه الأصغر بالسنجة خلال الرقص في الفرح.

وبحسب مصادر أمنية، فإن جزارين كانوا يرقصون في حفل زفاف صديق لهم بمنطقة الأباجية في السيدة عائشة، فاصابوا شقيق المجني عليه بجرح قطعي في يده خلال رقصه معهم، وحدثت بينهم مشادة كلامية وتدخل المعازيم لتهدئة الأجواء بينهما واحتواء الموقف.

وأضافت المصادر، أن المجني عليه ذهب إلي المتهمين للحديث معهم بقصد تصفية أي رواسب تدفعهم للانتقام من شقيقه، وخلال حديثه معهم عن الصلح احتدم النقاش بينهم وتوعدوا بضرب شقيق المجني عليه، فتطورت الأمور إلى تبادل السباب مع المجني عليه، قبل أن يعتدوا عليه مسددين إليه طعنات قاتلة أودت بحياته في الحال.

وألقت قوات الأمن القبض علي المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بتفاصيل الجريمة: "حصلت خناقة معانا في الفرح وكان أخو عادل طرف فيها وإحنا مشينا الموضوع عشان الفرح ما بيوظش ونزعل صاحبنا، وبعد ما طلعنا من الفرح لقينا المجني عليه بيقول لنا انتوا عورتوا أخويا مش المفروض تعتذروا"، وأثناء تجاذب الحديث بينهما حدثت الجريمة باعتداء المتهمين على المجني عليه بالسنج.

"كنا بندافع عن نفسنا.. المجني عليه كان باين في عنيه الشر وخفنا أنه يغدر بينا في منطقته"، بهذه الكلمات واصل المتهمون اعترافاتهم أمام المباحث بعد القبض عليهم بتهمة القتل العمد، وأحيلوا إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشرح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الحادثـ وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية.