إسرائيل تكشف عن إصابة طبيبة بكورونا مجددا بعد تعافيها من المرض

أعلن مستشفى "شيبا" في تل هشومير وسط إسرائيل أمس الأحد عن إصابة طبيبة بفيروس كورونا مجددا، بعد تعافيها من المرض بثلاثة أشهر.

ويأتي هذا النبأ، الذي تزامن مع إعلان الصحة الإسرائيلية عن تجاوز حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد عتبة الـ50 ألفا، ليعزز مخاوف أثارتها سلسلة حالات مماثلة، من أن فترة المناعة من الفيروس لا تستمر إلا عدة أشهر.

وفي سياق جهود السلطات لاحتواء تفشي الوباء، ذكر موقع "مكان" أن معطيات جديدة أظهرت أن نجاعة تعقب المرضى إلكترونيا بواسطة جهاز الأمن العام "الشاباك" محدودة.

وحسب المعطيات، التي عرضت على لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، فإن 58% من اعتراضات المواطنين على نتائج التعقب قوبلت في نهاية الأمر، حيث تم إعفاء المعترضين من الحجر الصحي.