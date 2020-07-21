الأرصاد تحذر من الشبورة والرطوبة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، طقس معتدل والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 %.

كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 ، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 ، ومطروح العظمى 28 والصغرى 21 ، وسوهاج العظمى 40 والصغرى 25، وقنا العظمى 42 والصغرى 26 ، والأقصر العظمى 42 والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 والصغرى 28