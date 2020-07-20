الدقهلية تبحث تعظيم الموارد الذاتية لرسوم النظافة من الشقق والمحال

طالب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتعظيم الموارد الذاتية وزيادة الإيرادات الحكومية، وفى مقدمتها رسوم النظافة، مشيرا إلى أهمية ربط التحصيل فى قطاع النظافة بحصر فعلي للوحدات السكنية والمحال وكافة الأنشطة العاملة بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم، مع سكرتيري عموم الوحدات المحلية ومديري الإيرادات بالمراكز والمدن والأحياء، وبحضور وليد كمال، مراقب عام الحسابات بديوان عام المحافظة، وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بأعمال تحصيل الرسوم الحكومية المقررة من روافدها المختلفة.

وأكد المحافظ سرعة وضع خطة تتضمن استغلال جهود جميع المثبتين للعمل على صناديق النظافة بالوحدات فى أعمال التحصيل لرسوم النظافة، إلى جانب عملهم المنوط بهم، وأن يتم ذلك من خلال لجان بالوحدات المحلية تضم سكرتيري عموم الوحدات ومديري الإيرادات بإشراف نواب رؤساء المدن، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل آليات الثواب للمجتهدين والعقاب للمقصرين.

وأوضح أن أجهزة الدولة بالمحافظة قدمت الدعم اللازم من جهتها لقطاع النظافة بجميع الوحدات المحلية، من خلال 21 سيارة مكنسية بتكلفة 35 مليون جنيه وزعت على الوحدات، ومعدات نظافة بتكلفه 92 مليون جنية منها 22 لودر صغير لرفع القمامة والمخلفات، إضافة إلى توفير 7000 صندوق نظافة متنوع بالتعاون مع المجتمع المدني.