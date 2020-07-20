غلق 38 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات الصحية بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية أصدرت قرار غلق إداري لـ 38 منشأة صحية وإنذارات بغلق 32 منشأة آخرى، وذلك لعدم التزامها بالقواعد المنصوص عليها، وعدم استيفائها الاشتراطات الصحية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الداودي، أن المنشآت التي تم غلقها كانت لعيادات خاصة ومعامل تحليل ومراكز أشعة منها 13 منشأة بنجع حمادي، 8 منشآت بمدينة قنا، 7 منشآت بأبوتشت، 5 بالوقف، 4 بنقادة وواحده بقوص، موضحا أن أسباب غلق تلك المنشآت هو تواجد بعض الأطباء بها أثناء فترة عملهم الرسمية بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى عمل بعضها بدون ترخيص وعدم وجود عقود نفايات لها أو إيصالات تفيد استلام النفايات من تلك المؤسسات.

ووجه بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية ومتابعة المنشآت الصحية الخاصة والمرور عليها بشكل دوري ومستمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشدداً على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات التي رصدها من قبل الإدارة المشرفة.