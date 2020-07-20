الاحتلال يقتحم مخيم "الجلزون" وإصابة فلسطيني بالرصاص

أُصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عقب اقتحام مخيم "الجلزون"، واعتقل فتى آخر، كما هدمت آليات الاحتلال، منزلا مأهولا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من بيت لحم وجنين ورام الله بالضفة الغربية.

فيما اقتحمت قوات لإدارة سجون الاحتلال أمس، قسم (5) في سجن "ريمون" الإسرائيلي، وشرعت بعمليات تفتيش، طالت أربع غرف، وسط حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، أن الاقتحام هو الثاني الذي يتعرض له الأسرى خلال أيام، بعد عملية اقتحام واسعة جرت بحق الأسرى في سجن "عوفر".

ونظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني وجمعية الأسرى المحررين والقوى الوطنية، وقفة تضامنية مع أسيرين مريضين والأسير المضرب عن الطعام عدي شحادة ضد اعتقاله الإداري.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، إن عدم تراجع إسرائيل رسميا عن مخططات الضم الإسرائيلي، يمثل استمرارا للتهديد الوجودي للقضية الفلسطينية، وأضاف، في بيان، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يقود جهدا دوليا وقانونيا لمواجهة هذا التهديد.

وفي سياق منفصل، قدرت المحامية ميخا بيتمان، محامية الدفاع السابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تكلفة إجراء المحاكمة لنتنياهو تتراوح بين 30 و40 مليون شيكل، حسبما نقلت عنها القناة "السابعة" الإسرائيلية.

وحكم رئيس لجنة محاكمة "نتنياهو"، القاضي ريفكا فريدمان، أمس في جلسة التذكير بأن جلسات الاستماع ستعقد ثلاث مرات في الأسبوع، بدءًا من يناير 2021.

ويواجه "نتنياهو" تهم الفساد وخيانة الأمانة والحصول على الرشوة والاحتيال، ويعد الملف 4000، الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لـ"نتنياهو" بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإخباري المملوك لآلوفيتش، بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي.