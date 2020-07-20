بمناسبة عيده واكتشاف رفاته.. تطييب رفات القديس بسنتاؤوس بديره في نقاده

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بذكرى وفاة القديس الأنبا بسنتاؤوس أسقف قفط ببرية الأساس بنقاده.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إنه بتلك المناسبة قام الأنبا بيمن، أسقف نقاده وقوص في قنا، بتطييب رفات القديس الأنبا بسنتاؤوس، بالدير الذي يحمل اسمه في نقادة.

وأضاف حليم، أن رفات القديس تم اكتشافها يوم 8 يوليو 2018، أثناء عمليات الترميم الجارية بالدير، حيث فوجئ العاملون بوجود مقبرة أسفل أرضية المذبح الرئيس بحوالي مترين. ووجدت الرفات موضوعة على مصطبة من الحجر مكتوب عليها اسم القديس الأنبا بسنتاؤس باللغة القبطية.