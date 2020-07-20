15 أغسطس آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات المباني بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن 15 أغسطس هو آخر موعد لسداد نسبة 25٪ من قيمة المخالفة كرسوم لجدية التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وذكرت المحافظ أنه تم فتح باب السداد منذ الأربعاء الماضي 15 يوليو، وفقًا لما قرره مجلس الوزراء بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، والمتضمن تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019، رقم 1 لسنة 2020، وذلك بسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، إضافة إلى ما ورد بكتاب وزارة التنمية المحلية الدوري بشأن قواعد حساب تلك النسبة.