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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 21-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

مولود برج الثور يتميز بشخصيته القوية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية، فقط فكر بموضوعية وتأن في قراراتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور إليزابيث الثانية، ويوافق تاريخ ميلادها 21 أبريل.

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