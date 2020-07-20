مقتل 12 عنصرا من ميليشيا الحوثي شرق صنعاء

لقي 12 عنصرًا من ميليشيات الحوثي مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الاثنين، بنيران الجيش الوطني في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" عن مصدر عسكري قوله إن مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي، التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة "نجد العتق" إلا أن أبطال الجيش كانوا لهم بالمرصاد وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأسقط أبطال الجيش الوطني طائرة استطلاع تابعة للميليشيات الحوثية في سماء المنطقة بذات الجبهة.

وفي السياق، استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات تابعة حوثية كانت في طريقها إلى جبهات نهم، وأسفرت الغارات عن تدمير آليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.