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محمود مسلم

ستاندرد أند بورز: ديون دول الخليج ستزيد 100 مليار دولار هذا العام

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(وكالات)
06:52 م | الإثنين 20 يوليو 2020
ستاندرد أند بورز: ديون دول الخليج ستزيد 100 مليار دولار هذا العام

ستاندرد أند بورز: ديون دول الخليج ستزيد 100 مليار دولار هذا العام

قالت وكالة "ستاندرد أند بورز جلوبال"، للتصنيفات الائتمانية، اليوم، إنها تتوقع أن يرتفع دين حكومات دول الخليج برقم قياسي يبلغ حوالي 100 مليار دولار هذا العام، في ظل تنامي متطلبات التمويل، بسبب أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وانخفاض أسعار النفط، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وقدرت الوكالة في بيان، أن الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي ستسجل عجزاً مجمعاً بنحو 180 مليار دولار.

وقالت الوكالة، إنه "استناداً لافتراضاتنا الخاصة بالاقتصاد الكلي، نتوقع أن تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون الخليجي تدهوراً حتى العام 2023".

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