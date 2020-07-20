استرداد 4 أفدنة ومبنى ملاصق لهيئة قضايا الدولة من متعديين بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية في الشرقية، من استرداد مبنى ملاصق لهيئة قضايا الدولة، و4 أفدنة مخصصة لإقامة محطة صرف صحي، بعد تعديات الأهالي عليهم بمركز بلبيس.

وتفصيلا شن اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينة بلبيس، حملة مكبرة بالتعاون مع مركز شرطة بلبيس، وإدارة الاشغالات وشرطة المرافق بمجلس مدينة بلبيس، باستردار مبنى ملاصق لهيئة قضايا الدولة، كان مستغل كقهوة.

واستمرارا للموجة الـ16 لاسترداد أملاك الدولة، شن اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينة بلبيس، حملة بالتعاون مع مركز شرطة بلبيس، وقوات الأمن، لتسليم موقع محطة صرف صحي أولاد سيف على مساحه ٤ أفدنة، من متعديين عليها، بقريه منية سنتا التابعة لكفر إبراهيم العايدي.