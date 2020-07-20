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الجندي: "قلة الفهم بتودي في 60 داهية"

كتب:

محمد عزالدين
06:24 م | الإثنين 20 يوليو 2020
الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي إن هناك فرق بين الشرك الاعتقادي والشرك العملي أو اللفظي، "الداعشيون والسلفيون بيخلوا الناس مشركين لأتفة سبب ليه؟ لأنهم مش عارفين يفرقوا بين الشرك الاعتقادي والشرك العملي، فيدخلوا الشخص للشرك الاعتقادي".

وأضاف "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، أن هناك نوعان للعنة، اللعنة بمعنى الطرد من رحمة الله، ومعنى آخر بذم الفعل، مستشهدا بقول رسول الله: "لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواشمة والمستوشمة"، متابعا: "قلة الفهم بتودي في 60 داهية".

وتابع الشيخ رمضان عبد المعز: "هل اللعنة المذكورة للواشمة التي قد تكون تصلي وتصوم وتزكي وتشهد لله بالوحدانية، هل تكون مثل اللعنة التي قالها الله لإبليس؟ طبعا لا".

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