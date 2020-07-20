فيديو.. تفاصيل مهرجان روح وحياة 2020 بأسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس

أطلقت اللجنة المنظمة لمهرجان الأسرات الجامعية، التابع للأمانة العامة للأسر الجامعية، بأسقفية الشباب، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مهرجانها السنوي، وجاء شعار المهرجان هذا العام بعنوان روح وحياة 2020.

وقال "إبرام لويس"، أحد أعضاء اللجنة المنظمة، إن مرحلة التحضير للمهرجان فى ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم أجمع ومع انتشار جائحة كوفيد-19، فقد أستغرقت مرحلة الإعداد قرابة ثلاثة أشهر وقامت اللجنة بتحويل كافة الأنشطة الخاصة بالمهرجان (أون لاين) فى الثلاث أنشطة الرئيسية للمهرجان (النشاط الروحي الدراسي، النشاط الفني والمواهب، والنشاط الرياضي).

وأشار لويس، إلى أن مهرجان هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة، فبداية إنطلاق المهرجان هذا العام من خلال فيديو شارك به أساقفة الكنيسة والخدام وشباب الأسرات بدعوة صلاة من أجل الوطن والكنيسة والأسرة، بجانب دعوة وتشجيع إلى الشباب من أجل استغلال الفترة الحالية فى دراسة روحية أو تنمية الموهب الفنية والرياضية لدي الشباب.

واختتم لويس حديثه قائلًا: "مهرجان هذا العام متاح المشاركة به لكافة الشباب الجامعي دون قيود، وتبدأ مراحل التصفيات والامتحانات أغسطس المقبل".

رابط فيديو انطلاق المهرجان: https://www.facebook.com/MahraganAlosrat/posts/1995442963921249