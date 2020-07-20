عميد "علوم القاهرة" يطلق مبادرة "علوم بتتغير"

استعرض الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، تقريرا مقدما من المكتب الإعلامي للكلية، بشأن أبرز أنشطة الكلية خلال فترة تعليق الدراسة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد في كافة القطاعات المختلفة، حيث أشار المناوي أن التقرير ضم أنشطة الكلية المختلفة والتى تتضمن التميز المؤسسي والتعليمي والبحثي والخدمي سواء للمجتمع الداخلي أو الخارجي للكلية.

وأشار المناوي إلى أن الكلية بصدد أطلاق مبادرة "علوم بتتغير" والتي تهدف لاستغلال كافة الموارد البشرية والمادية بالكلية للمشاركة الإيجابية والفعالة لتنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للتحول نحو جامعة من الجيل الثالث، كما دعي المناوي، جميع منسوبي الكلية من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، بضرورة المشاركة في كافة أنشطة المبادرات المختلفة للكلية، والتي ستشتمل على عرض العديد من قصص النجاح المتعلقة بتلك المبادرات، وكذلك نشر بعض الرسائل الهامة الخاصة بتطبيق تلك المبادرات عبر قنوات الكلية الإلكترونية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "اليوتيوب" ، "والفيس بوك" ، "وتويتر"، وغيرهم.

وصرح المناوي أن الكلية استخدمت آليات تنفيذية واضحة لتحقيق التكامل بين أهداف مشاركتها في مختلف المبادرات المختلفة لتحقيق الاستفادة القصوى من المشاركة وتعظيم مؤشرات أداء تلك المشاركة في تنفيذ أنشطة جميع قطاعات الكلية.

من جانبها أشارت الدكتورة إيمان علاء الدين، المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية حريصة على تدشين الفكر التطبيقي للعلوم الأساسية والسعي قدما نحو استغلال العلوم البينية للمشاركة في تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للتحول إلى جامعة ذكية والمنبثقة من استراتيجية الدولة المصرية "رؤية مصر 2030"، وكذلك تشجيع الإبتكار والإبداع لإيجاد حلول غير تقليدية لحل مشكلات المجتمع المحيط، وأضافت المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية تعمل على توجيه وتحفيز جميع منسوبيها للمشاركة الإيجابية في نهضة هذا الوطن العظيم، وأكدت أن اطمئنان، جميع منسوبي الكلية وخاصة الشباب، لدعم القيادة السياسية لتمكين الشباب وتحفيزهم على العمل الجاد والإبداع والإبتكار في كافة المجالات المختلفة وكذلك تنفيذ كافة المشروعات الإبداعية والمتميزة، أدى إلى نتائج مبهرة والوصول إلي تحقيق مؤشرات قياس الأداء لاستراتيجية الكلية ومنها خطة دعم وتمكين الشباب.

وفيما يتعلق بالأداء المؤسسي للكلية فقد ذكر المناوي أن الكلية حصلت على منح شهادتين في الأيزو وتجديد الثالثة وهم أيزو ISO لأنظمة الإدارة والجودة شهادة اعتماد المواصفة القياسية الدولية الخاصة بنظام إدارة البيئة (14001 : 2015 ISO) وشهادة اعتماد المواصفة القياسية الدولية الخاصة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (45001 : 2018 ISO)، وكذلك تجديد شهادة (9001 : 2015 ISO) في مجال إدارة الجودة الإدارية للخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية المقدمة من الكلية، حيث تم تجديد الشهادات وفقًا لتوصية لجنة المراجعة الدولية التى أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالكلية.

وعلي المستوى البحثي والخدمة المجتمعية أضاف المناوي أن تم مشاركة الكلية ضمن الفريق البحثي لجامعة القاهرة لإيجاد حلول مبتكرة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كما تم تشكيل فرق عمل لتعقيم كافة منشآت الكلية بصفة دورية كأحد الإجراءات الاحترازية اللأزمة لمكافحة والوقاية من فيروس كورونا، حيث حرص على متابعة كافة الأنشطة التنفيذية الخاصة بخطة جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة داخل الكلية بشكل يومي.

كما أطلقت الكلية مبادرة #منحة_كورونا وذلك بهدف بث الأمل ونشر الإيجابيات والدروس المستفادة من أزمة فيروس كورونا المستجد علي كافة المستويات والأنشطة التعليمية والبحثية والخدمة المجتمعية بالكلية، وذلك تماشيا مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، حيث ذكر المناوي أبرز أنشطة المبادرة على المستوى البحثي حيث فاز فريق من كلية العلوم بتمويل مشروع بعنوان "تشخيص العدوى بفيروس كورونا 2 باستخدام بيبديدات من بروتين الرأس" من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من خلال برنامج "طبق فكرتك" والذي يهدف إلى التركيز على استقطاب الكفاءات والقدرات الموهوبة وتوفير البيئة المناسبة لها للوصول إلى تطبيق هذه الأفكار وتحويلها إلى منتج صناعي، كما فاز ثلاث فرق من الكلية بتمويل مشروعاتهم البحثية من خلال جامعة القاهرة لمواجهة كورونا من إجمالي 8 مشروعات على مستوى الجامعة وهم مشروع التحكم الأمثل لنموذج رياضي جديد (2019-ncov) ؛ التحليل الرياضي والمحاكاة العددية ومشروع الكشف والتشخيص السريع لفيروس سارس - CoV - 2 باستخدام لوحات مقايسة الممتص المناعي المرتبط بالإنزيم ELISA ومشروع انتاج مطهر صديق للبيئة صديق للبيئة كبديل للمطهرات الكحولية المتاحة حاليًا للوقاية من Covid-19. كما تم أطلاق مبادرة"كلنا واحد" وتوفير عدد من المواد الغذائية للمتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما حرصت الكلية على تشجيع أعضاء هيئة التدريس لاستغلال كافة المعرفة والعمل على تعظيم الاستفادة من العلوم الأساسية والبينية من أجل التواصل المجتمعي الفعال لرفعة شأن كليتنا العريقة ووطننا الغالي مصر ويأتي دلائلها من خلال مشاركة أحد أساتذة الكلية بكلمة رئيسية خلال البث الحي والمباشر لمتابعة إطلاق المسبار الفضائي الإماراتي " مسبــار الأمــل" لاستكشاف الكوكب الأحمر والذي نظمه كلا من المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب اسيا والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.