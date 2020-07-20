إزالة 5 عقارات مخالفة بالقاهرة

وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نوابه ورؤساء الأحياء، تكثيف حملات مستمرة لإزالة مخالفات البناء، واستعادة أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وفى سياق متصل، شنت عدد من أحياء محافظة القاهرة حملات، استهدفت إزالة عقارات غير مرخصة، وكذلك إزالة تعديات على أملاك الدولة، وذلك في نطاق حي الوايلي، حيث تم ازالة العقارات المخالفة أرقام 14-16-18 بشارع عزبة عبد النبى بمنشية الصدر، وذلك فى إطار جهود الحى، للتصدى بحزم لمخالفات البناء.

كما قام حي الساحل بايقاف وإزالة لأأعمال مخالفة بشارع محمد نوفل بالتنسيق مع قسم الساحل.

وواصلت أجهزة حي الزيتون جهودها، حيث قامت بايقاف وإزالة أعمال مخالفة بعقار بشارع العزيز بالله ومصادرة المعدات وايداعها بمخزن الحي.