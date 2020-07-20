حكم نهائي بعدم قبول طعن حزب الثورة على استبعاده من انتخابات الشيوخ

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، بعدم قبول الطعن المقام من سيد محمد حسن، رئيس حزب الثورة، والتي يطالب فيه بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من لجنة شئون الأحزاب، بعدم وجود اسم الحزب ضمن الأحزاب مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشح الأعضاء على قائمة الحزب بمجلسى الشيوخ والنواب لرفعه من غير ذي صفة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، التي طالب فيها بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من لجنة شئون الأحزاب، بعدم وجود اسم الحزب ضمن الأحزاب مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشح الأعضاء على قائمة الحزب بمجلسي الشيوخ والنواب، وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا.

وأختصمت الدعوى التى حملت رقم 47068 لسنة 74 قضائية رئيس لجنة شئون الأحزاب ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت الدعوى أن الحزب تم تأسيسه عام 2011 وهو متواجد على الأرض وله رئيس وأعضاء، وفي 2019 تم الدعوة لجمعية عمومية للمؤسسين والأعضاء، وحضرها 567 عضوا وتم التصويت على اختيار الرئيس الجديد.

وأضاف أننا فوجئنا عند تقدمنا بأوراق ترشح الأعضاء للهيئة الوطنية للانتخابات بعدم إدراج الحزب ضمن قائمة الأحزاب على الرغم من وجود خطاب مشهر باسم الحزب.