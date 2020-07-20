تقرير: وباء كورونا أدى إلى تقليل تلوث الهواء

كشف تقرير صادر عن الاتحاد العام للتأمين عن أن وباء كورونا كوفيد -19 أدى إلى تقليل تلوث الهواء، والتعجيل بالمخاطر والاتجاهات الناشئة الجديدة، مشيرا إلى أنه لا ينبغي للأزمة الحالية أن تحجب الحاجة إلى تحول العالم إلى اقتصاد أكثر استدامة ومستقبل منخفض الكربون.

وقال التقرير إن هذا الوباء سيستمر في تحويل السياسات والتشريعات والسوق، وفي إعادة تركيز الأولويات مع تقدم البلدان نحو تخطيط انتعاشها الاقتصاد، مشيرا إلى أن أشد الناس تأثراً بهذه الأزمة جيل الألفية، الذي يواجه انحداراً في الدخول والبطالة في أعقاب كارثة فيروس كورونا، وهذا من شأنه أن يفرض المزيد من الضغوط على العقود الاجتماعية بين الأجيال.

تشمل أهم المخاطر الأخرى في تقرير SONAR 2020 زيادة استخدام الحوسبة المتطورة، التي تزيد من تبادل البيانات، وإدمان تدخين السجائر الإلكترونية، وتعطل سلاسل التوريد، وانخفاض الصحة العقلية بين المراهقين والشباب.

وأوضح التقرير أن تدابير الاحتواء والاغلاق التي سببها الفيروس ادت إلى تقليل تلوث الهواء ولكنها لن توقف الاحتباس الحراري، موضحا أننا نحتاج إلى تبني فكر مستقبلي بمستوى كربون أقل وحيث تكون الاستدامة جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الانتعاش الاقتصادي.