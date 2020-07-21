بايدن يستشهد بحديث نبوي: من رأي منكم منكرًا فليغيره بيده أو بلسانه

دعى المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، المسلمين الأمريكيين إلى الانضمام إليه فيما أسماه "المعركة من أجل هزيمة الرئيس دونالد ترامب".

وجاءت تصريحات "بايدن" خلال قمة عقدها أمس الاثنين، عبر الإنترنت تحت عنوان "قمة مليون صوت مسلم"، استضافتها منظمة الدعوة "Emgage Action" وذلك من أجل تعبئة الناخبين المسلمين قبل الانتخابات الرئاسية.

ونقلت "روسيا اليوم" تعهد بايدن بالوقوف إلى جانب الأقليات المسلمة حول العالم، مخاطبًا المجموعة قائلًا إنه من الرائع أن تتمكن مجموعة "مليون مسلم للتصويت لجو بايدن" من جمع مليون صوت من المسلمين الأمريكيين لدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مستشهدا في ذلك بحديث للنبي محمد عليه الصلاة والسلام"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" مطالبًا المسلمين الأمريكان أن يفعلوا ذلك الانتخابات القادمة.

وأضاف بايدن: "أريد أن أكسب صوتك ليس فقط لأنه لا يستحق أن يكون رئيسا.. أريد أن أعمل في شراكة معك، تأكد من أن أصواتك مشمولة في عملية صنع القرار ونحن نعمل على إعادة بناء أمتنا"، مثمنًا جهود مسلمي الولايات المتحدة، لإسماع صوتهم في المجال السياسي، عبر استخدامهم لحقوق المواطنة التي يتمتعون بها.

ولفت بايدن إلى أن الضغوط على المسلمين لم تنته في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرئيس الحالي ترامب فور مجيئه إلى السلطة أصدر قرارات حظر تستهدف المسلمين ووضع ضغوطات مستمرة على مسلمي الولايات المتحدة منذ نحو 4 أعوام، متعهدا بإلغاء حظر السفر منذ اليوم الأول إذا تم انتخابه.