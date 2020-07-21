وجبة مكرونة وراء إصابة ربة منزل و6 أطفال بتسمم غذائي في سوهاج

أصيبت ربة منزل و6 أطفال بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة "مكرونة"، بدائرة مركز جرجا بسوهاج، حيث تم نقل المصابين لمستشفى جرجا العام، لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد ورود إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول كل من "نورا.ع.م" 26 عاما، ربة منزل، "فاروق.م.ص" 4 أعوام، "عبد الحميد.م.ص" عامين، "رهف.م.ص" 6 أعوام 'أنجال الأولي"، و"عبدالحميد.ح.ا" 8 أعوام، و"حنين.ح.ا" 6 أعوام، "رومياء.ح.ا" 3 أعوام "أنجال شقيقة الأولى"، ويقيمون دائرة المركز، مصابين بحالة إعياء وقئ مستمر إدعاء تناول طعام فاسد، تم تلقيهم الاسعافات اللازمة وحجزهم بالمستشفي لملاحظة حالتهم الصحية.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال الأولى قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة "مكرونة" مما أدى لحدوث إصابتهم، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.