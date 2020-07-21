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المطارات المصرية تستقبل 1190 مصريا عائدين الكويت اليوم

كتب:

أيمن حمزة
09:39 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
المطارات المصرية تستقبل اليوم 1190 مصري عائدين الكويت

المطارات المصرية تستقبل اليوم 1190 مصري عائدين الكويت

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن المطارات المصرية ستستقبل خلال الـ24 ساعة القادمة على مدار اليوم 1190 مصريا عائدين من الكويت إلى مطارات «القاهرة، وسوهاج، وأسيوط» وذلك عبر 7 رحلات جوية.

وقالت المصادر، إن مطار القاهرة الدولي سيستقبل 4 رحلات تقل على متنها 740 راكبا.

ويستقبل مطار سوهاج الدولي رحلتين، تقل على متنها 290 راكبا، بينما يستقبل مطار أسيوط الدولي رحلة واحدة تقل على متنها 160 راكبا مصريا.

وتتخذ سلطات المطارات المصرية كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس الكورونا المستجد "كوفيد 19".

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