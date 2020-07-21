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صور.. ضبط 207 كيلو أسماك فاسدة في حملة أمنية بسفاجا

كتب:

شاذلي عبدالراضي
09:50 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
ضبط أسماك غير صالحه للاستخدام في حملة بسفاجا

ضبط أسماك غير صالحه للاستخدام في حملة بسفاجا

تمكنت أجهزة مدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي من ضبط كمية من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة على الأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

ومتر حملة مشتركة من مجلس مدينة سفاجا وإدارات الطب البيطري والصحة والتموين، على الأسواق بسفاجا وتمكنت من ضبط 207 كيلو جرام من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تغير في الخواص الطبيعية. وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وأشارت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا في تصريح منها اليوم الثلاثاء، إلى استمرار الحملات على الأسواق والمحلات التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على سلامة المواطنين.

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