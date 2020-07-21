"القضاة" يؤكد دعمه لقرارات "الدفاع الوطني" لمواجهة أخطار الأمن القومي

أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، تأييده ودعمه الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التي يتخذها مجلس الدفاع الوطني في سبيل حفاظه على تأمين البلاد وسلامتها ومواجهة أخطار الأمن القومي في الداخل والخارج.

وقال المستشار المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، إن مجلس إدارة النادي أكد أن قضاة مصر يعون دقة الظرف ويستوعبون ويقدرون حجم المسؤولية ويتفهمون كل ما يجري من مخاطر تحيط بالبلاد ويثمنون السياسة الحكيمة والمتوازنة التي تدير بها الدولة المصرية جميع الملفات الوطنية المطروحة.

وشدد مجلس إدارة نادي القضاة على وجوب اصطفاف جموع الشعب المصري خلف الوطن، وأن يقفوا صفا واحدا مع كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية والدولة المصرية للتصدي لتلك الأزمات والأخطار التي تتعرض لها المنطقة في هذه الظروف الراهنة والحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم.

واختتم النادي، بيانه بأن الشعب المصري مطمئن وآمن لوجود جيش عظيم رشيد يحمي أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.