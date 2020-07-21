7083 طالبا يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية في 98 لجنة بالقليوبية

يؤدي 7083 طالبا بشعبة الرياضيات، امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية.

ويؤدي الطلاب الامتحانات في 98 لجنة، وسط إجراءات أمنية ووقائية واحترازية مشددة.

وتفقد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة، سير العمل بغرفة عمليات الثانوية العامة بحضور عاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية.

وتابع عجلان أعمال التطهير والتعقيم، موجها بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية ودخول الطلاب من خلال بوابات التعقيم واستخدام المطهرات وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحان.

وشهدت لجان الامتحانات صباح اليوم، تجمعات للطلاب وسط حالة من التوتر. وحرصوا على المراجعة الأخيرة أمام اللجان.