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تأجيل طرح The Broken Hearts Gallery لأجل غير مسمى

الفيلم تأليف وإخراج ناتالي كرينسكي

كتب:

محمد غالب
11:17 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
أفيش The Broken Hearts Gallery

أفيش The Broken Hearts Gallery

أجلت شركة Sony Pictures طرح فيلم The Broken Hearts Gallery لأجل غير مسمى، إذ كان من المقرر عرضه 7 أغسطس، ولم يتم الإعلان عن خطط جديدة لإطلاق الفيلم، وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تأجيل The Broken Hearts Gallery.

الفيلم تأليف وإخراج ناتالي كرينسكي، بطولة مولي جوردون، داكري مونتجمري، فيليبا سو، وإنتاج ديفيد جروس، ومنج تنفيذي سيلينا جوميز.

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة، لمنع التجمعات، وجرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.   

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