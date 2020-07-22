نجوم حصدوا جائزة لوميير الفخرية.. بينهم كوبولا وسكورسيزي

يسلم مهرجان لوميير السينمائي، الجائزة الفخرية كل عام لمبدع أضاف الكثير لصناعة السينما، وتسلمها عبر السنوات العديد من الفنانين، وهذا العام تم اختيار المنتجان والمخرجان جان بيار داردين، وأخيه "لوك".. وسوف يتسلماها في الدورة المقبلة من المهرجان والتي ستقام في الفترة من 10 إلى 18 أكتوبر.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز صناع السينما الذين حصدوا تكريم لوميير السينمائي بالجائزة الفخرية.

المخرج فرانسيس فورد كوبولا

استلم جائزة لوميير الفخرية عام 2019.

و"كوبولا" مخرج ومنتج أمريكي ولد 7 أبريل 1939، وحصد خلال مسيرته الفنية عدد كبير من الجوائز، بينها 5 أوسكار، و4 جوائز جولدن جلوب، بالإضافة إلى جائزة بافتا.

كما تسلم كوبولا جائزة كاميرا بريناله من مهرجان برلين السينمائي وغيرها العديد من الجوائز والتكريمات.

وأول عمل أخرجه "كوبولا" هو الفيلم القصير No Cigar، عام 1956 ومن أشهر أفلام "كوبولا" سلسلة أفلام الأب الروحي، وفيلم Apocalypse Now، أما آخر فيلم أخرجه "كوبولا" هو Distant Vision عام 2016.

الممثلة جين فوندا

تسلمت الممثلة جين فوندا لوميير الفخرية عام 2018.

وجين ممثلة أمريكية ولدت 21 ديسمبر 1937.. وشاركت في 57 عملا تتنوع بين مسلسلات وأفلام.

حصدت جينا عدد كبير من الجوائز بينها جائزتي أوسكار الأولى عام 1972 عن دورها في فيلم Klute، والثانية عام 1979 عن دورها في Coming Home.

الكاتب والمخرج Kar-Wai Wong

تسلمها عام 2017.

وKar-Wai Wongمولود في الصين عام 1956، وقام بإخراج أكثر من 30 عملان وكتب 35 عملا بحسب موقع IMDB.

المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي

حصد لوميير الفخرية عام 2015

خلال مسيرته الفنية حصد أيضا العديد من الجوائز والتكريمات التي نالها عن إنجازاته السينمائية فى مشواره الطويل الذى يزيد على 60 عاماً من العطاء للشاشة.. أخرج فيها 71 عملاً فنياً، ما بين أفلام سينما ووثائقى وقصير، بالإضافة لإنتاج المخرج الكبير 74 عملاً، وكتب 17 سيناريو.

وترشح سكورسيزي لـ 13 جائزة أوسكارحصد منها 1، ترشح أيضاً للجولدن جلوب 11 مرة، وفاز بها 3 مرات، وترشح للـ«بافتا» 18 مرة.

وآخر أفلام سكورسيزي، الرجل الأيرلندي الذي ضم النجوم آل باتشينو، روبرت دي نيرو، جوي بيشي، وترشح الفيلم لـ 10 جوائز أوسكار.

المخرج بيدرو المودوفار

حصدها عام 2014

يعتبر بيدرو المودوبار، واحد من أشهر المخرجين في إسبانيا، أخرج وكتب العشرات من الأفلام، وحصد جائزة أوسكار مرة واحدة عام 2003، في فئة أفضل سيناريو أصلي عن فيلم Hable con ella.

وترشح لجائزة بافتا 12 مرة، وحصدها 6 مرات، بالإضافة إلى العشرات والترشيحات الأخرى.

كوينتين تارانتينو

عام 2013

يعتبر "تارانتينو" من أكبر صناع السينما في هوليود، وولد، في مدينة "Knoxville"، بولاية تينيسي، 27 مارس 1963، ووالده هو الممثل الإيطالي الأمريكي توني تارانتينو، أما والدته فهي ممرضة أمريكية.

وحصد تارنتينو عدد كبير من الجوائز بينها جائزتي أوسكار.