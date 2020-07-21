انخفاض إصابات كورونا بالقليوبية.. وتجهيز المستشفيات للمنظومة الطبيعية

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المحافظة تشهد انخفاضا تدريجيا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى تعافي وخروج 14 مريضا من مستشفيات التأمين الصحي ببنها وقها وناصر وبنها العام، من بينهم سيدة تبلغ من العمر 80 عاما.

ومن ناحية أخرى، لفت دكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أنه جرى توفير عدد كبير من الأسرة بعدد من المستشفيات للعودة إلى المنظومة الصحية العادية.

وأضاف أنه جرى التجهيز لبدء العمل في جميع التخصصات بمستشفيات بنها التعليمي وقها المركزى وناصر العام بشبرا الخيمة والتأمين الصحي ببنها، والذي كان مخصصا للعزل مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.