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محمود مسلم

عمان تفرض إغلاقا تاما بسبب كورونا

كتب:

وكالات
02:03 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

قررت سلطنة عمان، الثلاثاء، فرض حظر على الحركة بين محافظاتها من 25 يوليو الحالي وحتى 8 أغسطس المقبل، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الذي يتفشى في البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أنّه تقرر فرض حظر تجوال من السابعة مساء حتى السادسة صباحا خلال نفس الفترة التي تشمل عيد الأضحى وستغلق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال ساعات الحظر.

​وكشفت وزارة الصحة العمانية، اليوم، عن تسجيل 1487 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 1159 لعمانيين و328 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 69887 و337 وفاة وتماثل 46608 حالات للشفاء.

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