بسبب كورونا.. الأحزاب تلجأ لـ"السوشيال ميديا" في دعايتها لـ"الشيوخ"

تستعد الأحزاب السياسية لبدء فترة الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ، من خلال الترويج لمرشحيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بديلًا للفعاليات التقليدية المتمثلة في المؤتمرات والتجمعات الجماهيرية، والتي قيدتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين الأحد المقبل 26 يوليو الجاري، وتستمر حتى فترة الصمت الانتخابي 8 أغسطس المقبل، على أن يكون الاقتراع للمصريين في الخارج يومي 9 و10، وفي الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبل.

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي وحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المُستجد، وسمحت بالدعاية "أون لاين"، والاعتماد على مكبرات الصوت، وتعليق اللافتات التي تسمح بها المحليات.

وفي سياق تلك الظروف، أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب ملتزم بالتباعد الاجتماعي، وكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال مرحلة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ.

وقال أبوشقة لـ"الوطن"، إن الحزب سيعمل في فترة الدعاية الانتخابية وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيدعم جميع مرشحيه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ولن يعقد أي مؤتمرات أو فعاليات جماهيرية.

وأضاف أن الحزب سيبدأ في عرض برامج مرشحيه الانتخابية في الوقت المحدد لفترة الدعاية عن طريق "سوشيال ميديا"، مشيرًا إلى تشكيل لجنة داخل الحزب منوط بها هذا الأمر، فضلًا على التنسيق مع المرشحين.

وتابع "أبوشقة" أن لجان الحزب بالمحافظات ملتزمة بكل الإجراءات المنظمة لمرحلة الدعاية الانتخابية، وتعمل على توعية الناخبين بضرورة استخدام حقهم الدستوري، والنزول للادلاء بأصواتهم في الانتخابات، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

ويشارك حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ بـ30 مرشحًا، بواقع 6 في القائمة الوطنية الموحدة، و24 مرشحًا في الدوائر الفردية بمختلف المحافظات.

ومن جانبه، قال اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن أمانات المحافظات في اجتماعات مستمرة لبحث خطط التحرك لدعم مرشحي الحزب خلال فترة الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، منوهًا إلى أن هذه الانتخابات فرصة لتأكيد قدرة الأحزاب على التواجد بفاعلية في الساحة السياسية.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، إن الحزب سيكثف في مرحلة الدعاية تواجده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها الوسيلة الأكثر انتشارًا للترويج لمرشحيه من خلال عرض برامجهم الانتخابية على المواطنين.

وأكد أن الحزب ملتزم بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويراعي التباعد الاجتماعي في مرحلة الدعاية الانتخابية، وسيكون هناك لقاءات مباشرة للمرشحين مع رموز العائلات في القرى والنجوع، أما في المدن فسيتم الاعتماد على "سوشيال ميديا" وتعليق اللافتات.

وتابع "السيد" أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون سهلة في إجرائها، خاصة أن فترة الدعاية الانتخابية أسبوعين، وهو ما يجعل تحركات المرشحين محدودة داخل الدوائر، كما أن اللجان ستفتح أبوابها مدة طويلة، ما يعطي الفرصة لمشاركة الناخبين دون وجود زحام لتجنب خطر الإصابة بكورونا.

ويشارك حزب الحركة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ بـ13 مرشحًا، بواقع مرشحيّن في القائمة الوطنية الموحدة التي تضم 11 حزبًا، و11 مرشحًا في الدوائر الفردية بـ7 محافظات.

وبدوره، أكد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب سيستغل فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ في دعم مرشحيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتكثيف العمل عليها لتعريف الناخبين بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية.

وقال صميدة لـ"الوطن"، إن الحزب سيتواجد مع المواطنين، مع مراعاة التباعد الاجتماعي من خلال زيارات منفردة للمرشحين في الدوائر الانتخابية، وتعليق اللافتات الدعائية، مشددًا على أن الحزب ملتزم بالإجراءات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات للدعاية الانتخابية.

ونوه إلى أن الحزب لم يعقد أي مؤتمرات جماهيرية خلال فترة الدعاية، وسيبتعد عن أي وسيلة تحدث تجمعات، إضافة إلى توعية الناخبين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

ويشارك حزب المؤتمر في انتخابات مجلس الشيوخ بـ24 مرشحًا، بواقع 4 في القائمة الوطنية الموحدة، و20 في الدوائر الفردية بـ13 محافظة.

وشدد أحمد مهني، المين العام لحزب الحرية المصري، على التزام الحزب بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في الوصول للمواطنين.

وأوضح مهنى لـ"الوطن"، أن الحزب سيقوم بعدد من الجولات السريعة مع المرشحين في القائمة الوطنية الموحدة داخل الدوائر الانتخابية، وسيمر على أمانات الحزب والوحدات في المحافظات في إطار الدعاية الانتخابية.

وأضاف أن الحزب يشارك في القائمة الوطنية بمرشح واحد، حيث لا يوجد له أي مرشحين على المقاعد الفردية في انتخابات الشيوخ، وسيتم التركيز على انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية الشعبين المقبلتين.

وتابع "مهني" أن الحزب يدعم القائمة الموحدة في الانتخابات، ويكتفي بالترويج لها عبر مواقع "سوشيال ميديا" في مرحلة الدعاية الانتخابية، وفي وقت التصويت سيعمل على حشد الناخبين للانتخابات من خلال عمل نقاط تجمع ونقلهم عن طريق وسائل مواصلات يقوم بتوفيرها الحزب إلى اللجان الانتخابية.

وعقب الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، أن ظروف انتشار فيروس كورونا الاستثنائية وما تفرضه من إجراءات إحترازية تدفع الأحزاب والمرشحين للاعتماد على وسائل الإعلام المختلفة في فترة الدعاية الانتخابية، بجانب استخدام "سوشيال ميديا".

وقال المرسي لـ"الوطن"، إن كل الأحزاب التي دفعت بمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية، وعليها استخدامها لعرض برامج مرشحيها الانتخابية على الناخبين.

وأكد أن الوسائل الإعلامية هي الأكثر ملائمة في الانتخابات في ظل ظروف كورونا، وسيكون عليها تعريف الجمهور بالمرشحين في الدوائر ومؤهلاتهم وخبراتهم وبرامجهم الانتخابية بكل حيادية وشفافية دون توجيه، وتترك للناخب اختيار ما يريد.