حل أزمة ارتفاع منسوب مياه الصرف في سرس الليان

قال المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، إنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بمحطة الصرف الرئيسية بمدينة سرس الليان، والتي تخدم 14 محطة رفع فرعية من أفرع الباجور ومنوف وسرس الليان.

يأتي ذلك في إطار خطة محافظة المنوفية لتوفير وتحسين مشروعات البنية التحتية لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة للارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة واستجابة لشكاوى المواطنين.

وأضاف أنه جرى رفع كفاءة جميع مكونات محطة الرفع الرئيسية بسرس الليان من طلمبات ومحابس (سحب - طرد- عدم رجوع)، وعمل اللازم سواء بالإصلاح والصيانة أو التغير.

كما جرى تركيب وتفعيل محبسي غسيل على خط الطرد من محطة رفع سرس الليان الرئيسية إلى محطة معالجة كفر السنابسة، لتطهير وتسليك الخط للعمل على زيادة تصرف الطلمبات.

كما أشار "نجيب" إلى أنه جرى تكثيف أعمال التطهير والتسليك بالمعدات الميكانيكية ويدويا لتقليل الأعطال، وتسهيل صرف المياه للبيارات الرئيسية.