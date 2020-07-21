2466 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تسجيل 2466 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنّه جرى فحص 16280 نموذجا في المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 825802.

وأكدت الوزارة أنّ مجموع حالات الشفاء بلغ 64950 بنسبة شفاء 66.8%، ومجموع الإصابات بلغ 97159 إصابة، أما مجموع الوفيات فبلغ 3950 حالة.