ضبط عاطلين بحوزتهما 5 طرب حشيش ببنها

ألقت مباحث مكتب المخدرات بمديرية، أمن القليوبية القبض على عاطلين بحوزتهما 5 طرب حشيش، قبل ترويجها في مدينة بنها وتم التحفظ على المتهمين وبحوزتهما المخدرات وميزان حساس ومبلغ مالي نظير البيع وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، تفيد بقيام عاطلان بعزمهم على ترويج صفقة حشيش في مدينه بنها تم عرض المعلومات على اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المتهمان لهما معلومات جنائي وأنهما قاما بجلب المخدرات لترويجها على عملائهما في بنها.

وفى أحد الأكمنة تمكن المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها من القبض على المتهمان وبحوزتهما 5 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جرام وميزان ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.