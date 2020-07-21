زوجة أمل الطائر لمصطفى كامل: لساني عاجز عن أني أوفيك حقك

وجّهت زوجة الشاعر أمل الطائر، الشكر للفنان مصطفى كامل، على دوره تجاه زوجها الذي يعاني من جلطة بالمخ، وأجرى عملية جراحية مؤخرا، قائلة عبر حسابها على فيس بوك: "زوجي الشاعر أمل الطائر هو الحمد لله حالته مستقرة بفضل الله ثم دعواتكم، اسمحولي أتكلم معاكم شوية عن شخصية كلكم تعرفوها وأنا كمان زيكم، الفنان مصطفى كامل، الراجل ده معروف جدا عن شهامته ورجولته ومواقفه، وأنا سمعت عنها كتير لكن السمع غير الشوف أو إنك تتحط في الموقف بنفسك".

وأضافت: "الراجل ده واللي عمله مع أمل واللي لسّا بيعمله مهما اتكلمت فيه مش هوفيه حقه نهائي، يوم ما دخل أمل المستشفى وقبلها بيوم كان منامش وعنده استوديو وبيقفل في ألبومه ومضغوط وتعبان جسديا جدا، لكن اجتمع بالأساتذة الأفاضل حكيم وعماد عبيد وفيصل خورشيد عشان يشوفوا هنعمل إيه وهننقل أمل أي مستشفى، وكانوا فى اجتماع من عصر يوم السبت لصباح يوم الحد، وعلى التليفون بشكل مطول لإقناع أمل بالذهاب للمستشفى، ومن هذه اللحظة أستاذ مصطفى لم يغمض له عين هو وزوجته السيدة الفاضلة، في المتابعة المستمرة عن حالة أمل حتى يوم العملية".

وتابع :"جمع كل حبايب أمل وكانت مظاهرة فى المستشفى عشان يكون جنب صاحبه ويدعمه، عاوزة اقولكم أستاذ مصطفى تعبان لكن لم يتكاسل لحظة في متابعة الدكاترة والاطمئنان بشكل دائم للتطورات الصحية لأمل، الراجل لم يستخسر أي مجهود أو مساعدة أو دعم أو كلمة أو أي شيء عن أمل، ربنا يديم بينا المعروف يا أستاذ يا فنان يا خلوق، عاوزة اقولك إن كل النساء تلد ذكور إلا المواقف تلد رجال، انت عملت من غير ما تتكلم وغيرك اتكلم ومعملش حاجة، لساني عاجز عن إني أوفيك حقك".